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12.07.2020 11:50
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Роспотребнадзор: Во время купания в водоёмах ковид подхватить нельзя, но что-нибудь другое — запросто

Заразиться COVID-19 во время купания невозможно, поскольку вирус погибает в воде. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — следует из заявления ведомства. Подтверждений того, что коронавирус может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, добавили специалисты.

Однако Роспотребнадзор напоминает о других опасностях. которые подстерегают отдыхающих в реках и озёрах. В воде можно подхватить множество других инфекций: церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф.

Следует внимательно выбирать место для купания, не лезть в воду при наличии открытых ран и ссадин, а также симптомов ОРВИ, не глотать её. После заплыва рекомендуется принять душ с мылом и мочалкой.

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Комментарии (1)

Alex000
- Дохтур, я купался в водоёме, что со мной?
- У вас чтонибудьдругое.
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