Роспотребнадзор: Во время купания в водоёмах ковид подхватить нельзя, но что-нибудь другое — запросто

Заразиться COVID-19 во время купания невозможно, поскольку вирус погибает в воде. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — следует из заявления ведомства. Подтверждений того, что коронавирус может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, добавили специалисты.



Однако Роспотребнадзор напоминает о других опасностях. которые подстерегают отдыхающих в реках и озёрах. В воде можно подхватить множество других инфекций: церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф.