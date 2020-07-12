Роспотребнадзор: Во время купания в водоёмах ковид подхватить нельзя, но что-нибудь другое — запросто
Заразиться COVID-19 во время купания невозможно, поскольку вирус погибает в воде. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — следует из заявления ведомства. Подтверждений того, что коронавирус может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, добавили специалисты.
Однако Роспотребнадзор напоминает о других опасностях. которые подстерегают отдыхающих в реках и озёрах. В воде можно подхватить множество других инфекций: церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф.
Следует внимательно выбирать место для купания, не лезть в воду при наличии открытых ран и ссадин, а также симптомов ОРВИ, не глотать её. После заплыва рекомендуется принять душ с мылом и мочалкой.