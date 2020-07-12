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12.07.2020 10:50
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В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом почти вдвое больше выздоровевших

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 12 июля в Петербурге за последние сутки коронавирус диагностирован у 293 человек. Это всего на 3 меньше вчерашних показателей. По суточному приросту город удерживает вторую строчку после Москвы.

Выписанных по-прежнему меньше, чем заболевших — 162, тогда как накануне от ковида официально излечился 181 пациент. Всего за время пандемии в городе зафиксировано 27 570 инфицированных, поправились 21 233.

В России выявлено 6 615 новых случаев заболевания, что на 4 больше, чем днём ранее.

По данным Смольного за последние сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 около 15 тыс. человек. «Под медицинским наблюдением находится 1845 человек. Из них 248 — в обсерваторе, 1033 — на самоизоляции, 564 — контактные», — сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Всего с начала пандемии в России проведено более 23 млн тестов на коронавирус, доложили в Роспотребнадзоре. Инфекция выявлена у 727 162 человек.

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Комментарии (22)

Karl_Ivanovich
Аукается массовое несоблюдение масочного режима безмозглыми обывателями.
Reformer
Что серьезно? Опять болеем? Не может такого быть! Государство о всех нас позаботилось, выдало зелёнку и йод, мы все должны быть здоровы. Хотя какой карантин? Тут же выборы, это важнее любой человеческой жизни.
Анна Гаврилова
Все это не отражает реальной картины. Маски перчатки ерунда. Реальная картина- по сравнению с Москвой Питер в глубокой .......... Денег не дают, Губернатор хлопает крыльями и т.п. так что выплывайте сами господа
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