В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом почти вдвое больше выздоровевших

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 12 июля в Петербурге за последние сутки коронавирус диагностирован у 293 человек. Это всего на 3 меньше вчерашних показателей. По суточному приросту город удерживает вторую строчку после Москвы.



Выписанных по-прежнему меньше, чем заболевших — 162, тогда как накануне от ковида официально излечился 181 пациент. Всего за время пандемии в городе зафиксировано 27 570 инфицированных, поправились 21 233.



В России выявлено 6 615 новых случаев заболевания, что на 4 больше, чем днём ранее.