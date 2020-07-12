Бежавшая из Китая вирусолог рассказала о замалчивании Китаем «правды» о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии, сообщает 12 июля РБК.
Специалист в интервью Fox News обвинила руководство КНР в замалчивании информации о COVID-19. По её словам, власти знали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку за пару недель до того, как это было заявлено публично.
Ли-Мэн Янь была одним из первых ученых, работавших над изучением COVID-19. Она получила от своего научного руководителя доктора Лео Пуна из референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) задание сделать выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию (SARS). Её друг, учёный из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказал ей о передаче этого вируса от человека к человеку 31 декабря, но её руководитель, услышав от неё это, лишь кивнул и призвал «молчать и быть осторожной».
Соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис, утверждает Ли-Мэн Янь, тоже был в курсе, но не предпринял никаких действий.
После выхода интервью на Fox News в ВОЗ заявили, что не скрывали информацию, а Ли-Мэн Янь, Пун и Пейрис никогда напрямую на них не работали.
Власти Китая неоднократно отвергали все обвинения о замалчивании ситуации. Ранее также Пекин заявил, что для борьбы с коронавирусом КНР выделит 2 млрд долларов в течение следующих двух лет.