Бежавшая из Китая вирусолог рассказала о замалчивании Китаем «правды» о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии, сообщает 12 июля РБК.

Специалист в интервью Fox News обвинила руководство КНР в замалчивании информации о COVID-19. По её словам, власти знали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку за пару недель до того, как это было заявлено публично.

Ли-Мэн Янь была одним из первых ученых, работавших над изучением COVID-19. Она получила от своего научного руководителя доктора Лео Пуна из референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) задание сделать выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию (SARS). Её друг, учёный из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказал ей о передаче этого вируса от человека к человеку 31 декабря, но её руководитель, услышав от неё это, лишь кивнул и призвал «молчать и быть осторожной».