Ветер в Петербурге стих, но прохлада и кратковременные осадки в воскресенье останутся

Воскресенье, 12 июля, будет в Петербурге прохладным и местами мокрым. Горожанам остаётся радоваться утихшему ветру.



«Сегодня, 12 июля, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, а дневной прогрев будет невелик, температурный фон окажется на 2–3° ниже климатической нормы», — рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Воздух прогреется максимум до +21 градуса, а ветер с запада, по прогнозам метеорологов, будет дуть несильно — 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

