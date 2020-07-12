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12.07.2020 10:08
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Ветер в Петербурге стих, но прохлада и кратковременные осадки в воскресенье останутся

Воскресенье, 12 июля, будет в Петербурге прохладным и местами мокрым. Горожанам остаётся радоваться утихшему ветру.

«Сегодня, 12 июля, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, а дневной прогрев будет невелик, температурный фон окажется на 2–3° ниже климатической нормы», — рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется максимум до +21 градуса, а ветер с запада, по прогнозам метеорологов, будет дуть несильно — 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, накануне в Северной столице бушевал внетропический шторм «экс-Эдуард». Он валил деревья и шатал конструкции. Пострадали два человека. Подробнее о последствиях читайте в материале «Фонтанки».

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