Суточный прирост коронавирусных смертей в Москве - 27 человек

За сутки столичный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией пополнил список ковидных смертей Москвы 27 новыми случаями. Данные приводятся за 11 июля.



Всего за время пандемии в столице от коронавируса умерли 4143 человека. Последние дни количество новых смертельных случаев колеблется не сильно, зафиксированный на неделе максимум - 32 жертвы COVID-19.



В Петербурге за сутки статистика пополнилась 42 подтвержденными смертями от коронавируса, накануне было в два раза меньше.



Всего в России с начала пандемии от поражения легких вирусом SARS-CoV-2 умерли больше 11 тысяч человек.

