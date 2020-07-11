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11.07.2020 23:16
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Суточный прирост коронавирусных смертей в Москве - 27 человек

За сутки столичный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией пополнил список ковидных смертей Москвы 27 новыми случаями. Данные приводятся за 11 июля.

Всего за время пандемии в столице от коронавируса умерли 4143 человека. Последние дни количество новых смертельных случаев колеблется не сильно, зафиксированный на неделе максимум - 32 жертвы COVID-19.

В Петербурге за сутки статистика пополнилась 42 подтвержденными смертями от коронавируса, накануне было в два раза меньше.

Всего в России с начала пандемии от поражения легких вирусом SARS-CoV-2 умерли больше 11 тысяч человек.

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