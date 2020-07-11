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11.07.2020 21:51
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Подаренное очко. «Зениту» оно лишнее, а клубу Кадырова как раз не хватает

«Зенит» прервал шестиматчевую победную серию в Грозном. Петербургский клуб постарался, чтобы не выиграть, а некоторые футболисты уже одной ногой в отпуске.

Вечерний матч 11 июля прошел в Чечне при традиционно пустых трибунах, но на этот раз было оправдание - Роспотребнадзор разрешает пускать десять процентов зрителей от общей вместимости.

«Зенит» к антуражу был равнодушен. Врученный кубок под освист губернатора Беглова, оставленные вне заявки Дзюба и Азмун, вечеринка по поводу чемпионства по-своему настроили петербургскую команду. Нелепая ошибка вратаря Лунева, игра полузащиты вполноги и удаление Ригони, явно желавшего поскорее оказаться в отпуске, вывели на табло финальные 1:1.

Очко «Ахмату» было очень кстати. Он занимает 12-е место, от зоны вылета его отделяют четыре очка. А если сегодня «Сочи» выиграет у «Спартака» (пока счет 1:0 в пользу номинантов Fair Play столетия), то и вовсе опустится на 13-е.

«Зенит» оформил чемпионство в гостевом матче с «Краснодаром», в прошлой игре в Петербурге ему вручили кубок. Торжества проходят под невеселый финансовый аккомпанемент. Газпром сократит спонсорство «Зенита», годовой бюджет клуба в 175 миллионов евро рискует серьезно просесть.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Агроном аэродрома
"Ваше очко уходит в зал"(с)
Pattaya
Фпого вообще никогда не в теме. Его интересуют низменные мотивы и притянутые за уши аналогии. Благо брат работает в ...
262149511
Автор вообще в теме, что новый чемпионат начнется в 2 го августа, а 25 го июля финал кубка России, если все сложится удачно? И что отпусков ни у кого этим летом не будет? Или девочка-стажер тему создала?
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