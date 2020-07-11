Подаренное очко. «Зениту» оно лишнее, а клубу Кадырова как раз не хватает

«Зенит» прервал шестиматчевую победную серию в Грозном. Петербургский клуб постарался, чтобы не выиграть, а некоторые футболисты уже одной ногой в отпуске.



Вечерний матч 11 июля прошел в Чечне при традиционно пустых трибунах, но на этот раз было оправдание - Роспотребнадзор разрешает пускать десять процентов зрителей от общей вместимости.

«Зенит» к антуражу был равнодушен. Врученный кубок под освист губернатора Беглова, оставленные вне заявки Дзюба и Азмун, вечеринка по поводу чемпионства по-своему настроили петербургскую команду. Нелепая ошибка вратаря Лунева, игра полузащиты вполноги и удаление Ригони, явно желавшего поскорее оказаться в отпуске, вывели на табло финальные 1:1.