Подаренное очко. «Зениту» оно лишнее, а клубу Кадырова как раз не хватает
«Зенит» прервал шестиматчевую победную серию в Грозном. Петербургский клуб постарался, чтобы не выиграть, а некоторые футболисты уже одной ногой в отпуске.
Вечерний матч 11 июля прошел в Чечне при традиционно пустых трибунах, но на этот раз было оправдание - Роспотребнадзор разрешает пускать десять процентов зрителей от общей вместимости.
«Зенит» к антуражу был равнодушен. Врученный кубок под освист губернатора Беглова, оставленные вне заявки Дзюба и Азмун, вечеринка по поводу чемпионства по-своему настроили петербургскую команду. Нелепая ошибка вратаря Лунева, игра полузащиты вполноги и удаление Ригони, явно желавшего поскорее оказаться в отпуске, вывели на табло финальные 1:1.
Очко «Ахмату» было очень кстати. Он занимает 12-е место, от зоны вылета его отделяют четыре очка. А если сегодня «Сочи» выиграет у «Спартака» (пока счет 1:0 в пользу номинантов Fair Play столетия), то и вовсе опустится на 13-е.
«Зенит» оформил чемпионство в гостевом матче с «Краснодаром», в прошлой игре в Петербурге ему вручили кубок. Торжества проходят под невеселый финансовый аккомпанемент. Газпром сократит спонсорство «Зенита», годовой бюджет клуба в 175 миллионов евро рискует серьезно просесть.