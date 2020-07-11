Это огонь. Столичные депутаты показали, как шпионскими методами зарабатывают сотрудники фонда капремонта
Когда муниципальному депутату из округа Черемушки оставалось лишь поставить подпись под актом приема работ, она решила прислушаться к опыту коллег и использовала огненный метод. Миллионы исчезли моментально.
Видеозапись депутат Елена Селькова опубликовала в Facebook два дня назад, 11 июля на нее обратили внимание журналисты. В акте выполненных работ на ремонт лифта в доме на улице Обручева стояла сумма в 2 659 995 рублей, чтобы его утвердить, оставалось поставить только подпись Сельковой. Вместо этого она взяла зажигалку, провела над цифрами, после чего все, кроме первой двойки, исчезли.
Изданию «Подъем» она сообщила, что жаловаться в прокуратуру не стала, а просто вписала реальную сумму обычной ручкой. Она также добавила, что обычно сумма в актах печатается и как раз такие рукописные цифры стоит проверять. Этому ее научили депутаты из соседнего округа, отметила Селькова и добавила, что прокурорские проверки упираются в ответ из фонда о том, что там просто ошиблись ручкой.