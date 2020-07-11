Это огонь. Столичные депутаты показали, как шпионскими методами зарабатывают сотрудники фонда капремонта

Когда муниципальному депутату из округа Черемушки оставалось лишь поставить подпись под актом приема работ, она решила прислушаться к опыту коллег и использовала огненный метод. Миллионы исчезли моментально.



Видеозапись депутат Елена Селькова опубликовала в Facebook два дня назад, 11 июля на нее обратили внимание журналисты. В акте выполненных работ на ремонт лифта в доме на улице Обручева стояла сумма в 2 659 995 рублей, чтобы его утвердить, оставалось поставить только подпись Сельковой. Вместо этого она взяла зажигалку, провела над цифрами, после чего все, кроме первой двойки, исчезли.

