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11.07.2020 19:19
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Эрдоган: Мнение других стран не может повлиять на решение о статусе Святой Софии

Анкара не ориентируется на мнение других государств в вопросе смены статуса собора Святая София и его превращения из музея в мечеть. Об этом 11 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что те, кто критикуют возглавляемую им страну, «не могут бороться с исламофобией на своей территории». По словам турецкого президента, принятое решение — суверенное право.

На этой неделе турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому собор Святой Софии функционировал как музей. Намазы в теперь уже мечети начнутся 24 июля.

При этом о намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно ещё в июне этого года. Власти настаивали, что могут самостоятельно распоряжаться находящимся на их территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Специальное учреждение ООН незамедлительно отреагировало на сложившуюся ситуацию, прокомментировав это решение.

«Против» высказали и многие страны, в том числе Россия. Патриарх Кирилл заявил, что случившееся «отзовётся глубокой болью в русском народе».

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Комментарии (7)

Pilat
Ай молодца, двух мамок сосёт и причмокивает.
Савва Морозов
у Норкина, на передаче, кто-то говорил о голосилке по поравкам: "Рамзана спросили: Коран или Конституция? - Коран, - ответил Рамзан"
krasnonosov
"Мнение других стран не может повлиять на наше решение"...

Только вот первое, что он сделал, когда, убегая поднялся в воздух на своем президентском самолете, в момент попытки очередного госпереворота в Турции, так это сразу запросил воздушный коридор и разрешения на посадку своего самолета в Париже, Лондоне, и других европейских столицах...
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