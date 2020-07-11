Эрдоган: Мнение других стран не может повлиять на решение о статусе Святой Софии
Анкара не ориентируется на мнение других государств в вопросе смены статуса собора Святая София и его превращения из музея в мечеть. Об этом 11 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.
«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что те, кто критикуют возглавляемую им страну, «не могут бороться с исламофобией на своей территории». По словам турецкого президента, принятое решение — суверенное право.
На этой неделе турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому собор Святой Софии функционировал как музей. Намазы в теперь уже мечети начнутся 24 июля.
При этом о намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно ещё в июне этого года. Власти настаивали, что могут самостоятельно распоряжаться находящимся на их территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Специальное учреждение ООН незамедлительно отреагировало на сложившуюся ситуацию, прокомментировав это решение.
«Против» высказали и многие страны, в том числе Россия. Патриарх Кирилл заявил, что случившееся «отзовётся глубокой болью в русском народе».