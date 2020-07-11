Коронавирусные протесты в Сербии не утихают. Задержаны десятки людей, среди которых много иностранцев

Минимум 19 человек пострадали и порядка 70 были задержаны после очередной волны протестов в сербской столице. Был использован слезоточивый газ.



Об итогах ночной акции протеста 11 июля сообщает национальное телевидение Сербии. Были ранены 14 полицейских, протестующие также нападали на журналистов, выхватывая микрофоны и ломая технику.



Медицинскую помощь оказали 19 гражданским лицам, в том числе фотографу агентства BETA. Чтобы разогнать протестующих, пришлось использовать слезоточивый газ.



Задержали 71 человека, среди них, по словам начальника городской полиции Владимира Ребича, приезжие из Боснии, Черногории, Великобритании и Туниса.

