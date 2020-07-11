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11.07.2020 18:37
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Коронавирусные протесты в Сербии не утихают. Задержаны десятки людей, среди которых много иностранцев

Минимум 19 человек пострадали и порядка 70 были задержаны после очередной волны протестов в сербской столице. Был использован слезоточивый газ.

Об итогах ночной акции протеста 11 июля сообщает национальное телевидение Сербии. Были ранены 14 полицейских, протестующие также нападали на журналистов, выхватывая микрофоны и ломая технику.

Медицинскую помощь оказали 19 гражданским лицам, в том числе фотографу агентства BETA. Чтобы разогнать протестующих, пришлось использовать слезоточивый газ.

Задержали 71 человека, среди них, по словам начальника городской полиции Владимира Ребича, приезжие из Боснии, Черногории, Великобритании и Туниса.

Беспорядки в Белграде продолжаются уже неделю и связаны с ужесточением коронавирусных мер.

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Комментарии (3)

2 ударная
Жажда свободы иногда приводит к состоянию клеточного мироощущения...
261254291
Добьются разве того, что добились галичане, угробив "Украину".
А французы не трудодолюбивее испанцев и итальянцев.
Hans-Christian
Ну, что сказать? Молодцы сербы. Чего-то явно добьются.
Французы тоже постоянно протестуют, и являются вместе с Германией индустриальным локомотивом Евросоюза.
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