Летевшим из Хабаровска в Сочи пришлось расчехлить зонты на борту самолёта. Мокрый перелёт мог обеспечить конденсат

Испытавшие дискомфорт в салоне лайнера засняли произошедшее и разместили ролик в социальных сетях. Один из них появился в группе «ДТП и ЧП | Сочи» 11 июля. На опубликованных кадрах видно, что с потолка течёт вода. Пассажиры спасаются зонтиками, сухими салфетками или же просто покидают свои места и встают рядом с ними в надежде не промокнуть.

С непредвиденными «осадками» пришлось самостоятельно справляться пассажирам на борту самолёта, летевшего из Хабаровска в Сочи. Загадку их возможного возникновения частично раскрыл перевозчик.

Судя по онлайн-табло дальневосточного аэропорта, за последние два дня перелёт из Хабаровска в Сочи осуществлял только самолёт авиакомпании «Россия». Рейс FV 5565 покинул пункт отправления ранним утром накануне, 10 июля. Представитель перевозчика прокомментировал ситуацию. Между информацией о расследовании и отсутствии жалоб от клиентов в его ответе был назван и предполагаемый источник течи.



«Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведённым в видео, размещённом в социальных сетях. На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата», — сообщил представитель перевозчика. Он также добавил, что все рейсы выполнялись в штатном режиме.

