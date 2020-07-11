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11.07.2020 17:03
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Летевшим из Хабаровска в Сочи пришлось расчехлить зонты на борту самолёта. Мокрый перелёт мог обеспечить конденсат

С непредвиденными «осадками» пришлось самостоятельно справляться пассажирам на борту самолёта, летевшего из Хабаровска в Сочи. Загадку их возможного возникновения частично раскрыл перевозчик.

Испытавшие дискомфорт в салоне лайнера засняли произошедшее и разместили ролик в социальных сетях. Один из них появился в группе «ДТП и ЧП | Сочи» 11 июля. На опубликованных кадрах видно, что с потолка течёт вода. Пассажиры спасаются зонтиками, сухими салфетками или же просто покидают свои места и встают рядом с ними в надежде не промокнуть.

Судя по онлайн-табло дальневосточного аэропорта, за последние два дня перелёт из Хабаровска в Сочи осуществлял только самолёт авиакомпании «Россия». Рейс FV 5565 покинул пункт отправления ранним утром накануне, 10 июля. Представитель перевозчика прокомментировал ситуацию. Между информацией о расследовании и отсутствии жалоб от клиентов в его ответе был назван и предполагаемый источник течи.

«Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведённым в видео, размещённом в социальных сетях. На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата», — сообщил представитель перевозчика. Он также добавил, что все рейсы выполнялись в штатном режиме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Alex000
Супер Скрепный Джет?
Kot Piter
А кто-то думал, что из говёных "пулковских авиалиний", после переименования, может получиться что-то хорошее?! =D
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