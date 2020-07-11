На Просвещения «Фольксваген» и «Тойота» не поделили дорогу. Машина оказалась на тротуаре и сбила пешехода

Троих пострадавших развезли по больницам после аварии в Выборгском районе Петербурга днем 11 июля. Один из них пешеход.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, машины столкнулись на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения днем, около половины третьего. После столкновения «Фольксваген» выехал на тротуар и сбил пешехода. Водитель получил тяжелые травмы, его личность пока не установлена. Его пассажир в состоянии средней степени тяжести, пешеход также в больнице с переломами.

