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11.07.2020 16:39
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На Просвещения «Фольксваген» и «Тойота» не поделили дорогу. Машина оказалась на тротуаре и сбила пешехода

Троих пострадавших развезли по больницам после аварии в Выборгском районе Петербурга днем 11 июля. Один из них пешеход.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, машины столкнулись на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения днем, около половины третьего. После столкновения «Фольксваген» выехал на тротуар и сбил пешехода. Водитель получил тяжелые травмы, его личность пока не установлена. Его пассажир в состоянии средней степени тяжести, пешеход также в больнице с переломами.

По словам очевидцев, «Фольксваген» пытался то ли повернуть на Ушинского, то ли перестроиться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

grannie
(После просмотра видео) "Врёт как очевидец"
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