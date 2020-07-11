Атака была произведена накануне промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года, во время которых переизбирали в полном составе Палату представителей, 35 из 100 сенаторов и 36 губернаторов из 50 штатов, а также трёх губернаторов территорий и мэра Вашингтона (округ Колумбия). В результате действий киберкомандования сервера компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, были отключены от интернета. Трамп объяснил, что отдал распоряжение на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post заявил, что в 2018 году кибернетическое командование США атаковало сервера Агентства интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», по его указанию . Американский лидер впервые публично признал сам факт этой атаки.

Россию подозревают во вмешательстве в американские выборы с 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей — «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.