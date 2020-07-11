Выпускные онлайн, подготовка к поступлению тоже. Петербургская академия МТО устроила день открытых дверей в «Одноклассниках»

Один из старейших вузов страны, Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева, проводит день открытых дверей «заочно». Экскурсию транслируют в интернете уже зачисленные курсанты.



Как сообщает 11 июля Минобороны, посмотреть через экран компьютера или смартфона можно на Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений МТО, расположенный в Петергофе.



Курсанты показывают территорию вуза, а также лаборатории, компьютерный класс, библиотеку, казармы и места отдыха, отвечают на вопросы о поступлении и учебном процессе. Трансляцию можно посмотреть только в «Одноклассниках».