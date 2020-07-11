FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.07.2020 15:48
0
Печать

Выпускные онлайн, подготовка к поступлению тоже. Петербургская академия МТО устроила день открытых дверей в «Одноклассниках»

Один из старейших вузов страны, Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева, проводит день открытых дверей «заочно». Экскурсию транслируют в интернете уже зачисленные курсанты.

Как сообщает 11 июля Минобороны, посмотреть через экран компьютера или смартфона можно на Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений МТО, расположенный в Петергофе.

Курсанты показывают территорию вуза, а также лаборатории, компьютерный класс, библиотеку, казармы и места отдыха, отвечают на вопросы о поступлении и учебном процессе. Трансляцию можно посмотреть только в «Одноклассниках».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний