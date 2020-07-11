Российские истребители над Японским морем встречали американский самолет-разведчик
Су-35°С и МиГ-31БМ поднялись в небо для сопровождения самолета-разведчика США, который был замечен неподалеку от российской границы. «Гость» после их появления развернулся.
Минобороны РФ
Об этом 11 июля пишет «ТАСС» со ссылкой на информацию от Минобороны. Отмечается, что цель была замечена над нейтральными водами Японского моря, но двигалась она к российской границе. Российские истребители поднялись в воздух для идентификации и перехвата, после сближения выяснилось, что это самолет-разведчик ВВС США RC-135. Сопровождали его «на безопасном расстоянии». После того, как самолет развернулся и удалился от границы, истребители вернулись на аэродром.