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11.07.2020 14:39
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Уполномоченный по правам ребенка: дистанционная работа родителей увеличила детскую смертность

В Петербурге и по всей стране участились случаи падения детей из окон. Кроме лета, жары и пластиковых окон виновата оказалась дистанционная работа.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 11 июля, только за июнь известны минимум четыре случая падения детей из окон. В одном из них мать трехлетней девочки была пьяна и не заметила, как та упала с высоты 12 этажа. Ребенок выжил. Полуторагодовалый малыш также лечится в больнице после падения с четвертого этажа, родители за ним не уследили. Из окна первого этажа, облокотившись на москитную сетку, выпал трехлетний мальчик, с ним сидела бабушка, с пятого этажа упала девочка, за ней следила 12-летняя сестра.

Отмечается, что это лишь некоторые из случаев, однако четкой статистики пока у омбудсмена нет. Данные за два прошлых года приводятся сразу на всю страну — 123 скончались, 33 остались инвалидами в 2018, еще через год умерли 125 выпавших из окон детей.

«Эксперты связывают участившиеся несчастные случаи с тем, что многие родители работают дистанционно из дома и уследить за детьми в такой ситуации им трудно», — сообщает Анна Митянина. Есть претензии у аппарата омбудсмена и к пластиковым окнам, вернее, к активному их внедрению. «У них нет ни шпингалетов, которые было непросто поднять даже взрослому, ни форточек, до которых малышу не добраться. Кроме того, ребенок быстро схватывает, как они открываются», — сообщает уполномоченный.

Также отмечается, что виноватыми в гибели или инвалидности детей признаются родители. В их отношении возбуждают уголовные дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Фонтанка не упускает шанса поглумиться над новой Уполномоченной, конечно))) Но, правда, объясните, где логика? Из 4-з случаев в одном - мать была пьяна, во втором - следила бабушка, в третьем - сестра, в четвёртом - ребёнку 1,5 года (т.е. Мама в декрете). Но вывод - виновата дистанционная работа. А кто из этих четырёх был на дистанционке? Но зачем ей думать, зарплату же не за это дают.
MikkeL
Дистанционка вообще непричем. Насчет окон пожалуй соглашусь, раньше были окна с форточками, в форточку проблемно вылезти.
Наверное сейчас можно было бы как-то обязать строителей обеспечивать вставленные окна специальной ручкой с металлическим троссом, окно открыто на определенную ширину, ключ хранится где-нибудь недалеко от окна, но повыше так чтоб дети не достали.
22ilves
При чем тут дистанционна работа родителей? И пластиковые окна? В моем детстве окна вообще открывались на раз и родители у всех работали. И младшие дети в семье были под присмотром старших. Однако - никто из окон не вываливался. Меня родители в неполных 13 лет оставляли на хозяйстве, поручив мне мелкого брата и очень крупную собаку. И еду готовила на газовой плите и в магазин ходила. А сами родители спокойно уезжали на несколько дней в турпоездку по Прибалтике. Никто из оконо у нас не сигал.
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