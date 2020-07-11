Уполномоченный по правам ребенка: дистанционная работа родителей увеличила детскую смертность

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 11 июля, только за июнь известны минимум четыре случая падения детей из окон. В одном из них мать трехлетней девочки была пьяна и не заметила, как та упала с высоты 12 этажа. Ребенок выжил. Полуторагодовалый малыш также лечится в больнице после падения с четвертого этажа, родители за ним не уследили. Из окна первого этажа, облокотившись на москитную сетку, выпал трехлетний мальчик, с ним сидела бабушка, с пятого этажа упала девочка, за ней следила 12-летняя сестра.

В Петербурге и по всей стране участились случаи падения детей из окон. Кроме лета, жары и пластиковых окон виновата оказалась дистанционная работа.

Отмечается, что это лишь некоторые из случаев, однако четкой статистики пока у омбудсмена нет. Данные за два прошлых года приводятся сразу на всю страну — 123 скончались, 33 остались инвалидами в 2018, еще через год умерли 125 выпавших из окон детей.



«Эксперты связывают участившиеся несчастные случаи с тем, что многие родители работают дистанционно из дома и уследить за детьми в такой ситуации им трудно», — сообщает Анна Митянина. Есть претензии у аппарата омбудсмена и к пластиковым окнам, вернее, к активному их внедрению. «У них нет ни шпингалетов, которые было непросто поднять даже взрослому, ни форточек, до которых малышу не добраться. Кроме того, ребенок быстро схватывает, как они открываются», — сообщает уполномоченный.



Также отмечается, что виноватыми в гибели или инвалидности детей признаются родители. В их отношении возбуждают уголовные дела.

