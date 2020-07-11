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11.07.2020 12:54
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Кабмин предлагает разрешить разглашать медицинскую тайну. Список тех, кто в зоне доверия, должен составить пациент

Министерству здравоохранения предлагается продумать форму, подписывая которую пациент разрешит сообщать о диагнозе и ходе лечения его близким в случае смерти. Законопроект внесен в Госдуму.

Об этом 11 июля пишет ТАСС, проект закона подготовлен российским правительством и внесен на рассмотрение в Государственную думу. Если поправки будут приняты, то больницы будут обязаны сообщать родственникам пациента всю информацию о ходе лечения и причинах его смерти.

Предполагается, что пациент или его законный представитель подпишут документ, которым позволят разглашать медицинскую тайну указанному в согласии кругу лиц. В нем же можно будет прописать тех, кому что-либо говорить запрещено.

Инициативой кабмина также предлагается прописывать в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство возможность сообщать родственникам информацию о состоянии здоровья пациента, смотреть его медкарту и другие врачебные документы.

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Комментарии (2)

Чтобвыбылиздоровы
Ну, как обычно - допишут мелким шрифтом "всем можно" или просто подписи начнут рисовать.
hal9000
а где логика??ну вот например я помер..ну и зачем родственникам знать чем меня лечили и как??моЭт они(родственники) еще должны стоять и скальпель подавать?...лучшеб кабмин предложил как народу зарплату увеличить..а не заниматься ерундой которая нужна единицам у которых уже итак кукушка съехала..и им можно все показать и рассказать все равно ниче непоймут..
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