Кабмин предлагает разрешить разглашать медицинскую тайну. Список тех, кто в зоне доверия, должен составить пациент

Министерству здравоохранения предлагается продумать форму, подписывая которую пациент разрешит сообщать о диагнозе и ходе лечения его близким в случае смерти. Законопроект внесен в Госдуму.



Об этом 11 июля пишет ТАСС, проект закона подготовлен российским правительством и внесен на рассмотрение в Государственную думу. Если поправки будут приняты, то больницы будут обязаны сообщать родственникам пациента всю информацию о ходе лечения и причинах его смерти.



Предполагается, что пациент или его законный представитель подпишут документ, которым позволят разглашать медицинскую тайну указанному в согласии кругу лиц. В нем же можно будет прописать тех, кому что-либо говорить запрещено.

