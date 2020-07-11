Житель Невского района стал свидетелем цветовых метаморфоз многострадального притока Невы. Фотографию и видеозапись 11 июля он прислал в редакцию «Фонтанки».
Сложившуюся ситуацию корреспонденту издания прокомментировали в комитете по природопользованию Петербурга. «Заявки в мобильную экологическую дежурную службу поступали, информация передана в "Водоканал". Также на место направлены специалисты для проверки и фиксации», — сообщили в пресс-службе городского ведомства.
Его представитель пояснил, что предприятие было проинформировано о проблеме, так как на его балансе находится выпуск в реку Мурзинку.
Река Мурзинка
Читатель "Фонтанки" Денис
Многострадальный приток Невы не только белел, но и краснел, а также становился цвета баклажана. Ранее виновником оригинального окраса считался лишь её водопользователь АО «Экопром». Последний отвечал за это регулярной выплатой штрафов. Однако очередные изменения в реке Мурзинка привели к «Водоканалу». Предприятию предложили присмотреться к системе ливневой канализации в Невском районе Петербурга.