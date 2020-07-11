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11.07.2020 12:16
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Белая муть поползла по речке Мурзинке. Петербуржцы снова бьют тревогу

Житель Невского района стал свидетелем цветовых метаморфоз многострадального притока Невы. Фотографию и видеозапись 11 июля он прислал в редакцию «Фонтанки».

Сложившуюся ситуацию корреспонденту издания прокомментировали в комитете по природопользованию Петербурга. «Заявки в мобильную экологическую дежурную службу поступали, информация передана в "Водоканал". Также на место направлены специалисты для проверки и фиксации», — сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Река Мурзинка
Река МурзинкаФото: Читатель "Фонтанки" Денис

Его представитель пояснил, что предприятие было проинформировано о проблеме, так как на его балансе находится выпуск в реку Мурзинку.

Река Мурзинка

Читатель "Фонтанки" Денис

Многострадальный приток Невы не только белел, но и краснел, а также становился цвета баклажана. Ранее виновником оригинального окраса считался лишь её водопользователь АО «Экопром». Последний отвечал за это регулярной выплатой штрафов. Однако очередные изменения в реке Мурзинка привели к «Водоканалу». Предприятию предложили присмотреться к системе ливневой канализации в Невском районе Петербурга.

Река Мурзинка
Река МурзинкаФото: Читатель "Фонтанки" Денис
© Фонтанка.Ру

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