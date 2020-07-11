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11.07.2020 11:39
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Сотня чиновников встретила рейс из Таджикистана. Вернувшихся ждет новый этап изоляции

Вывозной рейс из Душанбе привез в Петербург 142 жителей Северной столицы и Ленинградской области. Большую часть развезли по домам.

Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Смольного. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», по данным табло Пулково, сел в 10.33. 142 человека на борту встречала группа из ста сотрудников полиции, таможни, ФСБ, Роспотребнадзора, медучреждений и комитета по законности.

Тех, кто не может самоизолироваться дома, а также «иногородних граждан», которые упомянуты в релизе Смольного, отправят в обсерватор в Репино. Там они, после примерно четырехмесячной изоляции от родных, должны провести еще две недели под периодическим наблюдением врачей.

Сейчас в обсерваторе живет 201 постоялец.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

261254291
Понятие "чиновник" в данном случае относиться только к представителям комитета по законности.
Korzen
Нда. маразм: 142 человека встреч 100 человек...
Савва Морозов
жители, млин, города и области. сомневаюсь, что русские что-то забыли в таджикии, скорее - загорелые жители, 100 человек прописанных в одной избе в области.
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