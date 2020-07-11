Сотня чиновников встретила рейс из Таджикистана. Вернувшихся ждет новый этап изоляции

Вывозной рейс из Душанбе привез в Петербург 142 жителей Северной столицы и Ленинградской области. Большую часть развезли по домам.



Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Смольного. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», по данным табло Пулково, сел в 10.33. 142 человека на борту встречала группа из ста сотрудников полиции, таможни, ФСБ, Роспотребнадзора, медучреждений и комитета по законности.



Тех, кто не может самоизолироваться дома, а также «иногородних граждан», которые упомянуты в релизе Смольного, отправят в обсерватор в Репино. Там они, после примерно четырехмесячной изоляции от родных, должны провести еще две недели под периодическим наблюдением врачей.

