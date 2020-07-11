Взрыв газа в квартире в Нижнем Новгороде привел к пожару и разрушению перекрытий между этажами. Пострадали пятеро, двое в больнице.



Об этом сообщает МЧС утром 11 июля, взрыв произошел около половины пятого утра. В девятиэтажном панельном доме на улице Краснодонцев рвануло на 6 этаже. В ближайшую школу эвакуировали 124 человека, 11 спасли из-под завалов. По предварительной информации, пострадали пять человек, из них госпитализировать пришлось двоих.

