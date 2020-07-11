В Нижнем Новгороде после взрыва в жилом доме эвакуировали больше ста человек
Взрыв газа в квартире в Нижнем Новгороде привел к пожару и разрушению перекрытий между этажами. Пострадали пятеро, двое в больнице.
Об этом сообщает МЧС утром 11 июля, взрыв произошел около половины пятого утра. В девятиэтажном панельном доме на улице Краснодонцев рвануло на 6 этаже. В ближайшую школу эвакуировали 124 человека, 11 спасли из-под завалов. По предварительной информации, пострадали пять человек, из них госпитализировать пришлось двоих.
Между 6 и 7 этажами разрушены перекрытия, в квартирах и на лестнице рядом выбило стекла. В половину шестого утра пожар потушили, разбор завалов продолжается.
МЧС России
Сейчас в здании отключены электричество и газ, жильцов на время переселят в другие квартиры.