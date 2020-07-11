В квартире на Ленинском нашли тело младенца и его нетрезвую мать

MikkeL 11 Июл 2020 в 12:24 11 Июл 2020 в 12:24

Вы сами не замечаете как становитесь бездушными критиками, которые никого не жалеют и не испытывают сострадания, когда с вами случится трагедия неужели приятно будет прочитать такую мерзость в комментариях?

Сразу судите и осуждаете " десять тысяч, отпраздновать" а головой подумать никак, лишь бы отрыжку свою записать скорее. 31 год, про количество детей не сказано, значит скорее всего это первый ребенок, ранее не состояла на учете, значит не факт что обязательно неблагополучная, есть такое - свдс, когда ребенок к сожалению умирает по неизученным причинам, это случается раз на 700 тысяч. А может это был долгожданный сыночек, смерть которого стала шоком и страшной болью которую непонятно как унять? Вот и выпила. Безработные это вообще не показатель, в нашей стране еще никто не искоренил серые зарплаты, к тому же если мать в декрете она точно не работает.

Даже если это все не так, имейте совесть, неужели не хочется быть хорошим человеком, неужели так приятно поливать соседа грязью?