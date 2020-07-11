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11.07.2020 11:18
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В квартире на Ленинском нашли тело младенца и его нетрезвую мать

Обстоятельства смерти маленького жителя Красносельского района устанавливают в Петербурге. Малыш умер, прожив всего месяц.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне ранним утром в одном из отделов полиции раздался звонок. На другом конце трубки сообщили о мёртвом младенце в квартире на Ленинском проспекте.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили тело мальчика, которому был всего месяц. Рядом с ним находилась 31-летняя мать. Новый день она встречала нетрезвой. В отношении неё составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Как удалось выяснить, семья полная, на учёте не состоит. Оба родителя безработные. Труп направлен в морг для установления причин смерти ребёнка. Материалы проверки переданы следователям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

MikkeL
Вы сами не замечаете как становитесь бездушными критиками, которые никого не жалеют и не испытывают сострадания, когда с вами случится трагедия неужели приятно будет прочитать такую мерзость в комментариях?
Сразу судите и осуждаете " десять тысяч, отпраздновать" а головой подумать никак, лишь бы отрыжку свою записать скорее. 31 год, про количество детей не сказано, значит скорее всего это первый ребенок, ранее не состояла на учете, значит не факт что обязательно неблагополучная, есть такое - свдс, когда ребенок к сожалению умирает по неизученным причинам, это случается раз на 700 тысяч. А может это был долгожданный сыночек, смерть которого стала шоком и страшной болью которую непонятно как унять? Вот и выпила. Безработные это вообще не показатель, в нашей стране еще никто не искоренил серые зарплаты, к тому же если мать в декрете она точно не работает.
Даже если это все не так, имейте совесть, неужели не хочется быть хорошим человеком, неужели так приятно поливать соседа грязью?
Иван Петров
Материнский капитал пошёл на выпивку.
Роисся вперде!
gencon
А что по этому поводу скажут чиновники инициаторы закона Димы Яковлева?
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