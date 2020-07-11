В квартире на Ленинском нашли тело младенца и его нетрезвую мать
Обстоятельства смерти маленького жителя Красносельского района устанавливают в Петербурге. Малыш умер, прожив всего месяц.
Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне ранним утром в одном из отделов полиции раздался звонок. На другом конце трубки сообщили о мёртвом младенце в квартире на Ленинском проспекте.
Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили тело мальчика, которому был всего месяц. Рядом с ним находилась 31-летняя мать. Новый день она встречала нетрезвой. В отношении неё составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Как удалось выяснить, семья полная, на учёте не состоит. Оба родителя безработные. Труп направлен в морг для установления причин смерти ребёнка. Материалы проверки переданы следователям.