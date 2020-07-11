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11.07.2020 10:44
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Количество коронавирусных смертей в суточной петербургской статистике выросло вдвое

За сутки в Петербурге коронавирусную статистику дополнили 42 смертельных случая. Всего в городе 1583 погибших от COVID-19.

Исходя из новых данных, за сутки смерть от коронавируса была зафиксирована вдвое большем количестве случаев, чем накануне. 10 июня оперштаб сообщал о 21 смерти.

Выросло и общее количество смертей по стране, 188 к 174 накануне. Всего в России от коронавируса скончались 11205 человек, почти 500 тысяч поправились.

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Комментарии (5)

260708081
Вчера было 10 июля, а не июня.
dragvs
Получается реально от COVID в городе умерло около 5000 человек.
lykov20
Ну что догнал С. Петербург Москву по официальной смертности на душу населения?
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