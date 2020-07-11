Количество коронавирусных смертей в суточной петербургской статистике выросло вдвое

За сутки в Петербурге коронавирусную статистику дополнили 42 смертельных случая. Всего в городе 1583 погибших от COVID-19.

Исходя из новых данных, за сутки смерть от коронавируса была зафиксирована вдвое большем количестве случаев, чем накануне. 10 июня оперштаб сообщал о 21 смерти.

Выросло и общее количество смертей по стране, 188 к 174 накануне. Всего в России от коронавируса скончались 11205 человек, почти 500 тысяч поправились.