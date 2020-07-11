Из банкомата на Партизана Германа похитили почти 10 млн рублей. Предполагаемый преступник — «мечта» блюстителя «коронавирусных» правил

Полицейские разыскивают преступника, который опустошил банкомат и в одночасье стал миллионером в Красносельском районе Петербурга. По свидетельским показаниям, он предпочитает яркую одежду и представляет собой образец для подражания с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне после полудня в полицию обратился главный специалист службы экономической безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестный путём подбора ключа и кода похитил из банкомата, расположенного в гипермаркете «Окей» на улице Партизана Германа, почти 10 миллионов рублей. На место преступления отправилась следственно-оперативная группа. Первым делом проверили наличие видеонаблюдения, но, как оказалось, вскрытое оборудование камерой не снабжено.