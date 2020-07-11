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11.07.2020 10:35
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Из банкомата на Партизана Германа похитили почти 10 млн рублей. Предполагаемый преступник — «мечта» блюстителя «коронавирусных» правил

Полицейские разыскивают преступника, который опустошил банкомат и в одночасье стал миллионером в Красносельском районе Петербурга. По свидетельским показаниям, он предпочитает яркую одежду и представляет собой образец для подражания с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне после полудня в полицию обратился главный специалист службы экономической безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестный путём подбора ключа и кода похитил из банкомата, расположенного в гипермаркете «Окей» на улице Партизана Германа, почти 10 миллионов рублей. На место преступления отправилась следственно-оперативная группа. Первым делом проверили наличие видеонаблюдения, но, как оказалось, вскрытое оборудование камерой не снабжено.

В результате дальнейших поисков удалось выйти на того, кто мог подвозить преступника. Водитель подобрал незнакомца на проспекте Ветеранов, тот попросил подбросить его до вышеупомянутого «Окея». Автомобилиста отыскали, опросили, после чего отпустили с протоколом о нарушении миграционного законодательства. Свидетель смог описать преступника. По его словам, он был одет в бело-зелёную рубашку, синие брюки, светлую кепку, а в остальном представлял собой «мечту» блюстителя «коронавирусных» правил: его лицо скрывала медицинская маска, а руки — резиновые перчатки.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску злоумышленника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

261900191
А был ли мальчик? (с)
Савва Морозов
кросавчег - из инкассаторов.
Иванов Ив Ив
"Все украдено но нас?"
10 миллионов наличкой - это приличная сумка/баул/рюкзак.
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