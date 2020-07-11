В Хабаровске толпа горожан собралась на стихийный митинг в защиту Фургала. По масштабам его сравнивают с «Бессмертным полком»
Тысячи жителей Хабаровского края приняли участие в несанкционированном митинге утром 11 июля. Они требовали освободить главу своего региона.
Фото и видео публикуют местные СМИ, издание «Хабаровский край сегодня» утверждает, что на улицы вышло даже больше людей, чем участвует в шествии «Бессмертного полка», то есть около 60 тысяч.
Митинг начался в полдень на площади Ленина. Там сбор объявили через соцсети, полиция заранее поставила вокруг заборы. Однако их быстро снесли, а правоохранительные органы вмешиваться не стали. Толпа быстро «вылилась» на проезжую часть, но большинство автомобилистов, сигналя, поддержали шествие. Митинг длился не менее двух часов. По данным СМИ, задерживать никого не стали.
Глава региона был доставлен в Москву и отправлен под стражу на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям. Регион Фургал возглавляет с 2018 года, он представляет партию ЛДПР.