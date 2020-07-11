В Хабаровске толпа горожан собралась на стихийный митинг в защиту Фургала. По масштабам его сравнивают с «Бессмертным полком»

Тысячи жителей Хабаровского края приняли участие в несанкционированном митинге утром 11 июля. Они требовали освободить главу своего региона.



Фото и видео публикуют местные СМИ, издание «Хабаровский край сегодня» утверждает, что на улицы вышло даже больше людей, чем участвует в шествии «Бессмертного полка», то есть около 60 тысяч.



Митинг начался в полдень на площади Ленина. Там сбор объявили через соцсети, полиция заранее поставила вокруг заборы. Однако их быстро снесли, а правоохранительные органы вмешиваться не стали. Толпа быстро «вылилась» на проезжую часть, но большинство автомобилистов, сигналя, поддержали шествие. Митинг длился не менее двух часов. По данным СМИ, задерживать никого не стали.

