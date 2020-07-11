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11.07.2020 10:14
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В Хабаровске толпа горожан собралась на стихийный митинг в защиту Фургала. По масштабам его сравнивают с «Бессмертным полком»

Тысячи жителей Хабаровского края приняли участие в несанкционированном митинге утром 11 июля. Они требовали освободить главу своего региона.

Фото и видео публикуют местные СМИ, издание «Хабаровский край сегодня» утверждает, что на улицы вышло даже больше людей, чем участвует в шествии «Бессмертного полка», то есть около 60 тысяч.

Митинг начался в полдень на площади Ленина. Там сбор объявили через соцсети, полиция заранее поставила вокруг заборы. Однако их быстро снесли, а правоохранительные органы вмешиваться не стали. Толпа быстро «вылилась» на проезжую часть, но большинство автомобилистов, сигналя, поддержали шествие. Митинг длился не менее двух часов. По данным СМИ, задерживать никого не стали.

Глава региона был доставлен в Москву и отправлен под стражу на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям. Регион Фургал возглавляет с 2018 года, он представляет партию ЛДПР.

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Комментарии (52)

260928241
Так убивал или нет ? Пусть разберутся . 10000 , 40000, 60000 митингующих - они ,что свидетели , что невиновности ? Кстати , стать мягким и пушистым , очень удобно . И электорату , это нравится.
alaudae
ЛДПР одних бандитов прикрывает,стыдно тов.Жириновский
grannie
(Провокационный пост) Чисто яковлевско-собчаковская история. Такой же спойлер, которого по стечению обстоятельств поддержали разные "башни" (в случае с Яковлевым - Коржаков и "ночной губернатор") и который неожиданно прежде всего для себя выиграл выборы. И народ таких бандитских ставленников, как мы в обоих случаях видим, любит. Вполне искренне. Многое говорит как раз о народе.
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