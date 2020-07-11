В Белграде протестующие забросали здание парламента камнями и петардами. Мирные демонстрации снова переросли в беспорядки
В столице Сербии протестующие забросали здание парламента камнями и петардами. Мирные протесты в Белграде снова переросли в беспорядки. Об этом 10 июля сообщает государственная телерадиокомпания РТС.
По предварительной информации, группа демонстрантов пытается прорваться внутрь парламента, они уже снесли ограждение, но на их пути оказался выставленный у входа в здание полицейский кордон. Сотрудники органов правопорядка были вынуждены перекрыть часть дороги, чтобы протестующие не могли продвигаться вдоль улиц.
Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, начавшийся мирно протест снова перерос в беспорядки после ранения одного из его участников. Инцидент произошёл во время давки у ограждений. Пострадавшего вытащили из толпы и оказали медицинскую помощь, а нападавшего задержали.
Массовые протесты в сербской столице продолжаются несколько дней. Их участники требуют от властей пересмотра решения об ужесточении мер в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в стране. Им уже удавалось прорваться в здание парламента и поджечь несколько автомобилей. В ответ полицейские применили газ и дубинки. В ходе столкновений пострадали десятки человек. Накануне стало известно, что акции стали носить мирный характер. Власти страны считают, что к произошедшему причастны иностранные спецслужбы.