В Белграде протестующие забросали здание парламента камнями и петардами. Мирные демонстрации снова переросли в беспорядки

В столице Сербии протестующие забросали здание парламента камнями и петардами. Мирные протесты в Белграде снова переросли в беспорядки. Об этом 10 июля сообщает государственная телерадиокомпания РТС.

По предварительной информации, группа демонстрантов пытается прорваться внутрь парламента, они уже снесли ограждение, но на их пути оказался выставленный у входа в здание полицейский кордон. Сотрудники органов правопорядка были вынуждены перекрыть часть дороги, чтобы протестующие не могли продвигаться вдоль улиц.