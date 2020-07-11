Вице-президент Венесуэлы заболел COVID-19
Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом.
"Я сегодня начал изоляцию в соответствии со всеми медицинскими протоколами, после того как получил положительный результат теста на COVID-19.... Venceremos! (мы победим - прим.ред.)", - написал он в Twitter.
Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...” VENCEREMOS!!— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 10, 2020
Пожелать скорейшего выздоровления своему соратник поспешил президент страны Николас Мадуро.
"Брат Тарек! Это новая битва, которую ты выиграешь под сенью Бога. Теперь нужно соблюдать все и рекомендации врачей, чтобы быстрее поправиться. Во имя здоровья и жизни: мы победим!", - написал лидер страны.