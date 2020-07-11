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11.07.2020 00:30
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Вице-президент Венесуэлы заболел COVID-19

Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом.

"Я сегодня начал изоляцию в соответствии со всеми медицинскими протоколами, после того как получил положительный результат теста на COVID-19.... Venceremos! (мы победим - прим.ред.)", - написал он в Twitter.

Пожелать скорейшего выздоровления своему соратник поспешил президент страны Николас Мадуро.

Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...

"Брат Тарек! Это новая битва, которую ты выиграешь под сенью Бога. Теперь нужно соблюдать все и рекомендации врачей, чтобы быстрее поправиться. Во имя здоровья и жизни: мы победим!", - написал лидер страны.

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