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10.07.2020 23:31
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Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи. Команда закончит чемпионат без наставника

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит три матча Российской Премьер-лиги за удаление в матче против "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча – дисквалифицировать главного тренера ФК "Спартак-Москва" г. Москва Тедеско Д. на три матча Чемпионата России по футболу (с учетом автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «Локомотивом» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, руководство ФК "Спартак" потребовало от руководства РФС разобраться в этичности высказываний гендиректора "Зенита" в адрес столичного клуба.

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