Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи. Команда закончит чемпионат без наставника

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит три матча Российской Премьер-лиги за удаление в матче против "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

⚡️ Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. pic.twitter.com/20DSUl72gf

"За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча – дисквалифицировать главного тренера ФК "Спартак-Москва" г. Москва Тедеско Д. на три матча Чемпионата России по футболу (с учетом автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.



Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «Локомотивом» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне.

