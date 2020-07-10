У бежавшего в Лондон из Петербурга подполковника ФСБ отобрали «золотой парашют»

«Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября 2019 года и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2020 года отменить, дело направить на новое рассмотрение», - говорится в постановлении, вынесенном 8 июля.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил «прощальную» выплату 84 миллионов рублей топ-менеджменту рухнувшего Международного банка Санкт-Петербурга, в том числе его бывшему президенту, подполковнику ФСБ Сергею Бажанову.

Судебный спор затрагивает выплату 84 миллионов четырем руководителям банка, в том числе 36 миллионов - лично Сергею Бажанову. На 12 миллионов была премирована вице-президент Татьяна Бажанова, на 23,6 миллиона - зампредправления Максим Анищенков, на 12,2 миллиона - член совета директоров Елена Скворцова.

Приказы о начислении премий банкирам подписывались с января по октябрь 2018 года, незадолго до отзыва лицензии у МБСП. Предыдущие инстанции сочли выплаты правомерными, так как они не превышали 1 процент стоимости активов банка, превышавших к октябрю 2018-го 20 миллиардов рублей.

В конце 2019 года СК возбудил уголовное дело о фальсификации отчетности МБСП, объем выведенных из банка средств оценивается от 9 до 16 миллиардов рублей. Бажанов с этим не согласен.

В начале 2020 года с Бажанова и его супруги Смольнинский райсуд взыскал 3,7 миллиона рублей. Эту сумму они потратили на авиабилеты, покупки в Интернет-магазинах и бутиках, расплачиваясь с корпоративных банковских карт, привязанных к счету ООО «Бизнес-центр «Глобус» - еще одного экс-актива Бажановых. Новый собственник доказал в суде, что корпоративный счет предназначался для ведения хозяйственной деятельности, а не приобретения товаров и услуг для личных целей.