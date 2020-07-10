FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 23:07
4
Печать

У бежавшего в Лондон из Петербурга подполковника ФСБ отобрали «золотой парашют»

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил «прощальную» выплату 84 миллионов рублей топ-менеджменту рухнувшего Международного банка Санкт-Петербурга, в том числе его бывшему президенту, подполковнику ФСБ Сергею Бажанову.

О постановлении суда «Фонтанке» стало известно 10 июля. Оно аннулировало положительные для Бажанова решения нижестоящих инстанций.

«Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября 2019 года и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2020 года отменить, дело направить на новое рассмотрение», - говорится в постановлении, вынесенном 8 июля.

Судебный спор затрагивает выплату 84 миллионов четырем руководителям банка, в том числе 36 миллионов - лично Сергею Бажанову. На 12 миллионов была премирована вице-президент Татьяна Бажанова, на 23,6 миллиона - зампредправления Максим Анищенков, на 12,2 миллиона - член совета директоров Елена Скворцова.

Приказы о начислении премий банкирам подписывались с января по октябрь 2018 года, незадолго до отзыва лицензии у МБСП. Предыдущие инстанции сочли выплаты правомерными, так как они не превышали 1 процент стоимости активов банка, превышавших к октябрю 2018-го 20 миллиардов рублей.

В конце 2019 года СК возбудил уголовное дело о фальсификации отчетности МБСП, объем выведенных из банка средств оценивается от 9 до 16 миллиардов рублей. Бажанов с этим не согласен.

В начале 2020 года с Бажанова и его супруги Смольнинский райсуд взыскал 3,7 миллиона рублей. Эту сумму они потратили на авиабилеты, покупки в Интернет-магазинах и бутиках, расплачиваясь с корпоративных банковских карт, привязанных к счету ООО «Бизнес-центр «Глобус» - еще одного экс-актива Бажановых. Новый собственник доказал в суде, что корпоративный счет предназначался для ведения хозяйственной деятельности, а не приобретения товаров и услуг для личных целей.

Предприниматель после начавшихся трудностей уехал в Лондон. Кроме бизнес-титула, он имеет звание подполковника ФСБ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Danik
Но двойного гражданства у него не было!? Или было!? Как это сточки зрения нашей Конституции? Правомерно ли его бегство?)
Udgin2
Все оказалось еще хуже. фонтанка фильтрует коменты, покрывая свое сочинительство. Это еще хуже желтизны. Это создание у своих пользователей тенденциозных впечатлений. Интересно Роскомнадзор это может заинтересовать.
iphonedimona
Лучше бы подполковник КГБ сбежал куда-нибудь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний