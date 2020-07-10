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10.07.2020 22:42
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"Не перестаём удивляться буквально ежедневно". Захарова написала о том, что думает про супер-ракеты Трампа, "которые летят 17 раз быстрее"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 10 июня в Facebook заявила о том, что в Москве не перестают удивляться разработкам США в военной сфере.

Захарова впроцитировала сообщения СМИ, которое приводит слова президента США Дональда Трампа о том, что на стадии разработки у Вашингтона "есть много интересного", в том числе "ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". По словам Трампа, она "настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить - у нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может".

"То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", - это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику". Скорость - это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году", - написала Захарова.

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Комментарии (4)

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