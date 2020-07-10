Попова: Центр «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 июля в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — сказал руководитель ведомства (цитата по ТАСС).