Попова: Центр «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 июля в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — сказал руководитель ведомства (цитата по ТАСС).
Как сообщалось ранее, над созданием вакцины от коронавируса трудятся более ста сотрудников «Вектора». На результаты их работы, а также коллег из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (совместно с Минобороны РФ) и петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России правительство РФ возлагает особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета – начале осени 2020 года.