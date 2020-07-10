«Подобный льву». В Ленинградском зоопарке выбрали имя детёнышу редкого макака

Ленинградский зоопарк подвёл итоги конкурса по выбору имени для детёныша львинохвостого макака. Об этом пресс-служба городского зверинца сообщает 10 июля в Instagram.

Как сказано в сообщении, сотрудники отдела «Приматы» просмотрели более 1500 вариантов и остановились на имени Леонс, что в переводе с французского означает «подобный льву». Поскольку с предложением назвать его именно так выступили трое подписчиков, билеты в зоопарк получат сразу несколько человек.

Детёныш львинохвостого макака появился на свет этой весной. Родители малыша — самка Алиса и самец Даман, который прошлой осенью прибыл в Петербург из Парижа. Этот вид занесён в международную Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, а его численность составляет менее четырёх тысяч особей. Ленинградский зоопарк гордится тем, что удалось подобрать пару, которая так быстро принесла потомство.