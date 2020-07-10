ВОЗ зафиксировала рекорд по заражениям коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд по приросту числа случаев коронавируса в мире за сутки. Об этом говорится в отчете организации за 10 июля.
Из представленных данных следует, что за сутки в мире зафиксировано 228 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 12 102 328.
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в США — 64 тыс. случая. За ними следуют Бразилия (67,9 тыс.), Индия (26,5 тыс.) и Южная Африка. (13,6 тыс.). На эти страны суммарно приходится более 75% всех новых случаев заболевания.
Число смертей, связанных с коронавирусом, возросло на 5 565 — до 551 046. По суточному приросту числа жертв Covid-19 лидирует Бразилия, где за минувшие сутки скончались 1 223 человека. За ней следуют США (991) и Мексика (782).
По данным оперативного штаба на 10 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6635 – до 713 936. В общей сложности выздоровели 489 068 человек, зафиксировано 11 017 смертей, связанных с коронавирусом.