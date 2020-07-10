ВОЗ зафиксировала рекорд по заражениям коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд по приросту числа случаев коронавируса в мире за сутки. Об этом говорится в отчете организации за 10 июля.



Из представленных данных следует, что за сутки в мире зафиксировано 228 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 12 102 328.



Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в США — 64 тыс. случая. За ними следуют Бразилия (67,9 тыс.), Индия (26,5 тыс.) и Южная Африка. (13,6 тыс.). На эти страны суммарно приходится более 75% всех новых случаев заболевания.

