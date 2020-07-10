ЮНЕСКО обратилась к Турции после решения по собору Святой Софии

«Собор Святой Софии, являющийся частью объекта ''Исторические районы Стамбула'', вписан в Список всемирного наследия как музей. Такая регистрация влечет за собой ряд правовых обязательств…Любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в ЮНЕСКО, а затем, при необходимости, рассмотрения этого вопроса Комитетом Всемирного наследия», — говорится в сообщении.

Специальное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предостерегла власти Турции от изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле без согласия Комитета всемирного наследия организации. Об говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что собор стал образцом для целой семьи церквей и более поздних мечетей, а мозаика дворцов и церквей Константинополя оказала влияние как на восточное, так и на западное искусство. Поэтому «выдающаяся универсальная ценность» собора является основанием для решения о включении любого объекта в список всемирного наследия.

«Мы призываем турецкие власти начать диалог до принятия любого решения, которое могло бы повлиять на универсальную ценность этого объекта», — добавили в организации.

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. Теперь это решение должен утвердить президент Турции Реджеп Эрдоган, который ранее обещал согласиться с точкой зрения Госсовета, передавал CNN Turk. Позже это Эрдоган утвердил решение Госсовета своим указом.

Собор Святой Софии, построенный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, был превращен в мечеть после взятия Константинополя турецким султаном Мехмедом Завоевателем в 1453 году. В 1934 году решением светского правительства Кемаля Ататюрка он был преобразован в музей. Проведение богослужений в соборе было запрещено. В 1985 году Святая София вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.