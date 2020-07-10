Следователи прознали про взятки на таможенном посту «Бронка». Их внимания удостоены трое

Взятки на таможенном посту «Бронка» стали предметом интереса следователей. В поле зрения попали трое человек.



Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 10 июля, в июне этого года подозреваемый в даче взятки передал тысячу евро главному госинспектору таможенного поста «Бронка» (входит в структуру Балтийской таможни).

«Указанные деньги предназначались за совершение заведомо незаконных действий, выраженных в непроведении в установленном порядке таможенного (транспортного и идентификационного) контроля транспортного средства международной перевозки, прибывшего на территорию ЕАЭС, для закрытия процедуры временного вывоза указанного автомобиля», — уточнили в ведомстве.