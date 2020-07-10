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10.07.2020 19:44
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Следователи прознали про взятки на таможенном посту «Бронка». Их внимания удостоены трое

Взятки на таможенном посту «Бронка» стали предметом интереса следователей. В поле зрения попали трое человек.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 10 июля, в июне этого года подозреваемый в даче взятки передал тысячу евро главному госинспектору таможенного поста «Бронка» (входит в структуру Балтийской таможни).

«Указанные деньги предназначались за совершение заведомо незаконных действий, выраженных в непроведении в установленном порядке таможенного (транспортного и идентификационного) контроля транспортного средства международной перевозки, прибывшего на территорию ЕАЭС, для закрытия процедуры временного вывоза указанного автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый передавал взятку не лично, а через посредника. В отношении последнего также возбуждено уголовное дело по второй части 291.1 статьи УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Помимо этого установлено, что госинспектор таможенного поста получал деньги за выполнение некоторых «услуг» не впервые. С начала этого года, по предварительным данным, таким образом в его карман попали 2800 евро. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Расследование продолжается.

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Комментарии (1)

260551481
А что в России есть таможенный пост который нельзя купить?!!
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