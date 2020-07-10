«Нас все время пугают этими цифрами». Глава Центра Алмазова рассказал, как нужно считать смертность от коронавируса

«Нас все время пугают этими цифрами высокой летальности в Санкт-Петербурге. На самом деле смертность рассчитывается на 100 тысяч населения, — заявил гендиректор Медицинского исследовательского центра Алмазова в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — То, что нам показывают, — такой показатель есть, он используется — это смертность к числу выявленных, а на самом деле нужно считать к числу населения».

Руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто 10 июля рассказал, почему его не пугают показатели смертности в Петербурге и как нужно считать коронавирусную летальность.

По словам эксперта, в результате таких расчетов показатель смертности в Петербурге получается значительно ниже, чем в Москве.

Шляхто также отметил, что он видит позитивную динамику в городских стационарах, куда, по его словам, поступает все меньше и меньше больных COVID-19.

В июне 2020 года в Петербурге умерли 7106 человек, что в 1,5 раза больше, чем в июне 2019 года. За последние 10 месяцев это самая высокая месячная смертность, зафиксированная комитетом ЗАГС.

По данным официальной статистики, только 14% этих смертей приходятся на коронавирус. Отметим, что за март — июнь 2020 года в Петербурге умерло на 17% больше людей, чем за тот же период прошлого года.

В данных по смертности от коронавируса возникает путаница, в том числе из-за разных методик подсчета. 10 июля Росстат доложил о смерти 12 452 пациентов с диагнозом COVID-19, хотя ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал о 3 686 смертях за месяц. Основной причиной смерти ковид был признан в 7 444 случаях.