Российская семья с тремя малолетними детьми застряла в Мексике на поломавшейся яхте. Им грозит миграционная тюрьма
Семи гражданам России с маленькими детьми на аварийной яхте угрожает миграционная тюрьма в Мексике, если в течение двух недель они не покинут морем мексиканский порт на острове Исла-Мухерес в штате Кинтана-Роо, сообщает 10 июля РИА Новости.
Среди пассажиров яхты оказался путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов. По его словам, он планировал совершить трансатлантический переход, но яхта дала течь, сломался двигатель. Вместо выхода из Карибского моря в июне семья с тремя детьми до 4 лет, к которым в Колумбии присоединилась еще одна пара путешественников из России, вынуждены были отправиться на Ямайку, где надеялись залатать судно. Однако там все неполадки устранить не удалось, и после двухнедельного карантина яхту перегнали в Мексику, где, по словам Перегудова, можно было ликвидировать течь гребного вала.
Остановились путешественники в порту небольшого острова Исла-Мухерес.
Поскольку россияне пришли без виз, местные власти отправили яхту на штрафной причал и заявили, что пассажиры должны отправиться в миграционный изолятор. По словам старшего консула РФ в Мексике Андрея Трояновского, такое наказание — обычная практика для этой страны. Там нарушители визового режима ожидают решения властей. Однако после консультаций российских дипломатов власти Мексики разрешили путешественникам дать время от 5 до 14 дней для ремонта.
«Мы в гуманитарном и миграционном тупике и не можем по истечении этого срока отправиться по морю ни в одну страну. Все ближайшие страны закрыты на карантин. Сильные встречные течения и отсутствие попутных ветров не дадут нам пройти на восток. На западе США, куда у нас уже истекли визы, начался сезон тропических ураганов, и переход через Атлантику сейчас равняется самоубийству», — сказал Перегудов.
Сейчас посольство России ожидает ответа от МИДа Мексики на выдачу разрешения россиян на въезд «с целью вылета в Россию по гуманитарным обстоятельствам».