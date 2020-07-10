Семи гражданам России с маленькими детьми на аварийной яхте угрожает миграционная тюрьма в Мексике, если в течение двух недель они не покинут морем мексиканский порт на острове Исла-Мухерес в штате Кинтана-Роо, сообщает 10 июля РИА Новости.



Среди пассажиров яхты оказался путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов. По его словам, он планировал совершить трансатлантический переход, но яхта дала течь, сломался двигатель. Вместо выхода из Карибского моря в июне семья с тремя детьми до 4 лет, к которым в Колумбии присоединилась еще одна пара путешественников из России, вынуждены были отправиться на Ямайку, где надеялись залатать судно. Однако там все неполадки устранить не удалось, и после двухнедельного карантина яхту перегнали в Мексику, где, по словам Перегудова, можно было ликвидировать течь гребного вала.