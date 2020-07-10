Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге улучшением выявляемости

Увеличение числа заболевших в городе связано с улучшением выявляемости. Об этом 10 июля заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Медицинского исследовательского центра Алмазова Евгений Шляхто.

«Мы действительно имеем увеличение числа как бы условно заболевших, но, с моей точки зрения, речь идет об улучшении выявляемости», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Шляхто отметил позитивную динамику в стационарах: 50% коечного фонда уже свободны, а власти задумываются о постепенном перепрофилировании больниц. По словам ученого, в последнее время поступает все меньше и меньше больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.