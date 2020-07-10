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10.07.2020 19:25
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Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге улучшением выявляемости

Увеличение числа заболевших в городе связано с улучшением выявляемости. Об этом 10 июля заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Медицинского исследовательского центра Алмазова Евгений Шляхто.

«Мы действительно имеем увеличение числа как бы условно заболевших, но, с моей точки зрения, речь идет об улучшении выявляемости», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Шляхто отметил позитивную динамику в стационарах: 50% коечного фонда уже свободны, а власти задумываются о постепенном перепрофилировании больниц. По словам ученого, в последнее время поступает все меньше и меньше больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Количество занятых реанимационных коек, по последним данным, — всего около 20%», — сказал глава Центра Алмазова.

Напомним, Смольный ранее не хотел делиться показателями заполненности коечного фонда, однако потом глава комздрава Дмитрий Лисовец сказал, что Петербург достиг показателя в 50% свободных коек для пациентов с COVID-19, но при этом анонсировал подготовку новых.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остается на прежнем уровне. За последние сутки в городе выявили 300 случаев заболевания. С начала пандемии заболели почти 27 тыс. петербуржцев.

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