Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге улучшением выявляемости
Увеличение числа заболевших в городе связано с улучшением выявляемости. Об этом 10 июля заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Медицинского исследовательского центра Алмазова Евгений Шляхто.
«Мы действительно имеем увеличение числа как бы условно заболевших, но, с моей точки зрения, речь идет об улучшении выявляемости», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Шляхто отметил позитивную динамику в стационарах: 50% коечного фонда уже свободны, а власти задумываются о постепенном перепрофилировании больниц. По словам ученого, в последнее время поступает все меньше и меньше больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.
«Количество занятых реанимационных коек, по последним данным, — всего около 20%», — сказал глава Центра Алмазова.
Напомним, Смольный ранее не хотел делиться показателями заполненности коечного фонда, однако потом глава комздрава Дмитрий Лисовец сказал, что Петербург достиг показателя в 50% свободных коек для пациентов с COVID-19, но при этом анонсировал подготовку новых.
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остается на прежнем уровне. За последние сутки в городе выявили 300 случаев заболевания. С начала пандемии заболели почти 27 тыс. петербуржцев.