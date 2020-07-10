«Полиция запрещает пить кофе в роще». Едва открывшись, кафе получило штраф из-за технической ошибки на сайте

Владельцы заведения «Кофейная роща» еще 10 июня на первой видеоконференции проекта «Покупай у своих» выражали надежду на скорую встречу с посетителями. Несмотря на то что выручка кофейни после введения ограничений упала на 70% и предприниматели залезли в долги по аренде, им удалось сохранить весь персонал.

«Мы работали навынос, закрывались целиком только на один день — нужно было сделать паузу и подумать. Организовывали доставку первые три недели — возили зерна, пирожные и замороженную выпечку для домашнего приготовления, — вспоминает совладелец кофейни Илья Кучинов. — Самое главное — мы окупали зарплату наших сотрудников, это была задача номер один. Закрыться насовсем на время карантина означало бы для них неоплачиваемый простой, мы не могли их так бросить. В общем, обе точки сейчас выходят примерно в ноль, что нас, безусловно, радует. Но мы ждём улучшения и выхода в плюс».



А когда наконец «Кофейная роща» начала принимать гостей, то обнаружила, что нарушает закон.



«За неимением возможности работать в зале хотели выставить столики на улицу и организовать местечко для тех, кто хочет спокойно выпить кофе и перекусить. Тем более что власти города обещали упрощённую подачу заявления в связи с пандемией, — рассказывает Илья Кучинов. — Мы с помощью друзей-картографов оформили границы территории в невероятном, но интересном формате psp и стали ждать уведомления. Уведомление пришло примерно через 10 дней и обошлось нам дорого. Наше заявление не было принято, о чем мы узнали от доблестных сотрудников полиции, которые пришли выписывать штраф. В процессе решения вопроса с техподдержкой сайта после хитрых манипуляций нашли внутреннюю ошибку, которая не дала нашему заявлению пройти дальше окошка нашего компьютера. Вопрос решили, заявление отправили повторно, сходили в УМВД. Ждём постановления о штрафе, так как этим занимается совсем другая организация, которой не важно, что там было на сайте».

