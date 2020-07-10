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10.07.2020 19:09
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Дебаркадеры отчаливают от аукционов. Операторы прогулок по рекам и каналам могут получить долгожданное изменение ФЗ

Совет Федерации РФ подготовил поправки в Водный кодекс РФ, которые разрешат арендаторам городских набережных без аукциона заключать договоры на использование акватории для размещения плавучих причалов. Законопроект 10 июля разместил на портале антикоррупционной экспертизы комитет по транспорту Петербурга.

Как следует из документа, он будет вноситься в Госдуму членом Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Права размещать дебаркадеры без аукционов петербургские судовладельцы добиваются восемь лет. В 2012 году были приняты изменения в закон, которые заставили судовладельцев, получивших в аренду участок набережной, арендовать еще и акваторию под плавучие причалы.

«На аукционах им приходится вступать в борьбу со спекулянтами, которые приходят с улицы и не владеют ни флотом, ни причалами. Это способствует недобросовестной конкуренции и вымогательству», — рассказывал «Фонтанке» глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов.

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