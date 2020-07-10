Facebook вернул Tinder, Tik Tok и Spotify к нормальной работе

Facebook устранил неисправность, из-за которой нарушилась работа нескольких iOS-приложений по всему миру. Об этом 10 июля сообщил представитель компании.



«Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS-приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель компании Facebook агентству ТАСС.



Днём пользователи iPhone сообщили о сбое в работе таких популярнейших приложений, как Tinder, TikTok, Spotify.

