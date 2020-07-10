FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 18:35
2
Печать

Facebook вернул Tinder, Tik Tok и Spotify к нормальной работе

Facebook устранил неисправность, из-за которой нарушилась работа нескольких iOS-приложений по всему миру. Об этом 10 июля сообщил представитель компании.

«Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS-приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель компании Facebook агентству ТАСС.

Днём пользователи iPhone сообщили о сбое в работе таких популярнейших приложений, как Tinder, TikTok, Spotify.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Brit
Тик Ток каким боком у Фейсбуку? Он же чисто китайской разведки поделка.
petr1
Быстро: это когда внесли изменения и дождались пока на всей планете сломается.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний