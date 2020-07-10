Петербургский список системообразующих предприятий расширят за счет культуры и туризма. Эрмитаж и «Мариинка» уже в федеральном
Смольный намерен включить в региональный перечень системообразующих организаций учреждения культуры, образования и туризма. Пока что они фигурируют только в общероссийском перечне.
О планах расширения сообщает 10 июля пресс-служба губернатора со ссылкой на самого Александра Беглова. Сейчас в Петербурге создан свой перечень системообразующих организаций из 215 компаний. В данный момент разрабатывается порядок включения туда учреждений культуры, образования и туризма. По процедуре, организация подает заявку, если соответствует нескольким требованиям: в частности, там должно работать не менее 500 человек, а выручка составлять не менее миллиарда рублей за отчетный год.
При этом петербургские организации культуры и туризма уже находятся в федеральном списке. Всего в нем 1335 компаний, из них городских — 111. В конце июня туда вошли 15 петербургских учреждений, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Мариинский театр, музеи-заповедники «Царское Село» и «Петергоф».
Напомним, федеральный и региональные списки системообразующих предприятий были сформированы весной и с тех пор регулярно дополняются за счет новых отраслей и наименований. Компании из федерального перечня могут рассчитывать на субсидии на возмещение затрат и реализацию товаров и услуг. Им может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате налогов, а также государственные гарантии по кредитам или облигационным займам. Кроме того, они получают льготные кредиты — один из таких на неделе собрался взять «Петербургский метрополитен».