Петербургский список системообразующих предприятий расширят за счет культуры и туризма. Эрмитаж и «Мариинка» уже в федеральном

Смольный намерен включить в региональный перечень системообразующих организаций учреждения культуры, образования и туризма. Пока что они фигурируют только в общероссийском перечне.



О планах расширения сообщает 10 июля пресс-служба губернатора со ссылкой на самого Александра Беглова. Сейчас в Петербурге создан свой перечень системообразующих организаций из 215 компаний. В данный момент разрабатывается порядок включения туда учреждений культуры, образования и туризма. По процедуре, организация подает заявку, если соответствует нескольким требованиям: в частности, там должно работать не менее 500 человек, а выручка составлять не менее миллиарда рублей за отчетный год.

