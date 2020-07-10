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10.07.2020 18:21
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Беглов: Вирус не исчез из нашей жизни. От соблюдения мер предосторожности зависит снятие ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры предосторожности, поскольку коронавирус никуда не пропал. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» 10 июля.

Беглов напомнил, что с 13 июля отменяется значительная часть введенных ранее ограничений (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»).

«Остальные ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продлеваются по 26 июля. Насколько мы сможем их расширить после этой даты — зависит от каждого из нас. Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей — это простые меры, которые нужно соблюдать», — подчеркнул Беглов.

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Комментарии (10)

Brezhnev
- сам дурак! (c) ))
муматор
зато вот сам биглов научился качественно исчезать из жизни города.
Kot Piter
К сожалению, беглов тоже не исчез из нашей жизни! =(
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