Беглов: Вирус не исчез из нашей жизни. От соблюдения мер предосторожности зависит снятие ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры предосторожности, поскольку коронавирус никуда не пропал. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» 10 июля.



Беглов напомнил, что с 13 июля отменяется значительная часть введенных ранее ограничений (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»).



«Остальные ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продлеваются по 26 июля. Насколько мы сможем их расширить после этой даты — зависит от каждого из нас. Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей — это простые меры, которые нужно соблюдать», — подчеркнул Беглов.

