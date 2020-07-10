У предпринимателя Ебралидзе забирают помещения в Доме Чичерина на Невском. Их выставят на торги за 2 млрд рублей

Вступило в силу решение о продаже с торгов недвижимости в историческом здании на углу Мойки и Невского (адрес — Большая Морская, 14). Как следует из опубликованного 10 июля решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, апелляционная жалоба представителей бизнесмена на февральское решение о продаже с торгов помещения компании «АО "Талион"» была отклонена. В картотеке арбитражных дел указано, что начальная цена недвижимости — около 2 млрд рублей.

Сейчас по адресу: Большая Морская, 14, находятся бизнес-центр «Талион Клуб» и часть номеров «Талион Империал Отеля». При этом структурам Александра Ебралидзе принадлежит лишь 6,3 тыс. кв. м участка — остальное во владении физических лиц, еще 255 кв. м делят несколько компаний.



Самый высоко оцененный лот — нежилое помещение площадью 7,1 тыс. кв. м. Его будут продавать по начальной цене 1,5 млрд рублей. Начальная цена еще одного помещения (около 231 кв. м) — 47,2 млн рублей. Другой лот располагается на двух уровнях (почти 526 кв. м) — его начнут продавать от 107,5 млн рублей.



Ранее «Фонтанка» писала, что Куйбышевский районный суд 11 февраля в первой инстанции взыскал с Ебралидзе принадлежащие лично ему акции АО «Талион» в пользу кредиторов. Также Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал два банкротных иска от банка «Санкт-Петербург» к компаниям «Талион» и «Елисеев Палас Отель», которыми управляет бизнесмен. Общая сумма претензий кредитной организации составила 5,5 млрд рублей.

