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10.07.2020 17:35
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В Израиле снова закрывают для посещений храм Гроба Господня. Он принимал верующих полтора месяца

Храм Воскресения Христова вновь отлучили от верующих на фоне прироста заболевших коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Прихожане вернулись в храм 24 мая после двухмесячного перерыва. В новых правилах посещений значились маски, лимит в 50 человек одновременно и социальная дистанция. Целовать святыни не запрещали, но не рекомендовали.

В Израиле растёт ежедневная статистика новых случаев коронавируса. Так, 9 июля зарегистрированы 1650 заболевших — максимум с начала пандемии, пишет газета Times of Israel. 10 июля статистика приросла 1586 случаями. В Минздраве предупредили, что правительство может возобновить общенациональные ограничения, если за сутки начнут выявлять более 2 тысяч заболевших. Пока часть районов на неделю, до 17 июля, объявили зонами ограниченного доступа.

Всего в Израиле с начала пандемии зарегистрировано более 35,5 тысячи больных коронавирусом, 350 человек скончались.

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Комментарии (1)

hal9000
И кто там в Израиле в него ходит??..)..хотяя недавно видел как ехали на камри в 40м кузове..матушка с батюшкой...матушка рулила..так по виду..матушку зовут как минимум Сара а как максимум мОрия..а батюшку как минимум Абраша а как максимум Иван..))
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