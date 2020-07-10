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10.07.2020 17:20
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Александр Емельяненко рассказал, что давно переболел коронавирусом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в пятницу, 10 июля, в интервью сайту «ВсёПроСпорт».

«Я им уже переболел, когда ещё не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нём не было», — заявил Емельяненко.

По словам бойца, два дня он пролежал с температурой 38 градусов, но потом болезнь быстро ушла.

«Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — сказал Емельяненко.

На счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Следующий бой он проведет 24 июля в Сочи на турнире ACA 107 против Магомеда Исмаилова.

Напомним, в декабре 2019 года Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики пообещал нокаутировать спортсмена. Однако до реальной битвы дело так и не дошло.

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Комментарии (1)

hedgehog_
он тестирование прошел? а то "я был не таким как все, когда это еще не было модно" уже как-то утомляет.
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