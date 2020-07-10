Александр Емельяненко рассказал, что давно переболел коронавирусом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в пятницу, 10 июля, в интервью сайту «ВсёПроСпорт».



«Я им уже переболел, когда ещё не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нём не было», — заявил Емельяненко.



По словам бойца, два дня он пролежал с температурой 38 градусов, но потом болезнь быстро ушла.



«Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — сказал Емельяненко.

