Александр Емельяненко рассказал, что давно переболел коронавирусом
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в пятницу, 10 июля, в интервью сайту «ВсёПроСпорт».
«Я им уже переболел, когда ещё не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нём не было», — заявил Емельяненко.
По словам бойца, два дня он пролежал с температурой 38 градусов, но потом болезнь быстро ушла.
«Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — сказал Емельяненко.
На счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Следующий бой он проведет 24 июля в Сочи на турнире ACA 107 против Магомеда Исмаилова.
Напомним, в декабре 2019 года Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики пообещал нокаутировать спортсмена. Однако до реальной битвы дело так и не дошло.