Ни один курьер не пострадал. Среди задержанных на акции протеста в Петербурге не оказалось обделенных доставщиков

Профсоюз «Курьер», инициировавший акцию у офиса Mail.Ru Group (владеет Delivery Club), в частности, поддержало Российское социалистическое движение (РСД). Координатор его отделения в Петербурге Иван Овсянников сообщил, что большинство участников вчерашней акции на Невском проспекте были активистами.

Как стало известно «Фонтанке», на акции протеста в поддержку доставщиков Delivery Club, не было задержано ни одного курьера. В одиночных пикетах принимали участие активисты социалистических и профсоюзных организаций, которые поддержали забастовку столичных сотрудников сервиса.

«В Питере пока нет отделения курьерского профсоюза, который возник в Москве и возглавил забастовку курьеров. Поскольку это достаточно громкая история, в Питере, как и в других местах, невыплаты зарплат и прочие трудовые проблемы стоят так же остро, мы решили выйти и поддержать забастовку», — сказал он «Фонтанке».



По оценке Овсянникова, во вчерашней акции приняли участие около 50 человек. Среди них он видел «по крайней мере одного курьера Delivery Club». «Не знаю, зашел ли он случайно или решил поддержать забастовку», — отметил активист.



Акция солидарности была коллективной инициативой петербургских левых и профсоюзных движений. В ней также поучаствовал городской Союз марксистов. По словам его координатора Сергея Николаенко, он видел среди участников одного курьера, но он трудится в другой службе доставки. Среди задержанных его не было.



По данным РСД, вечером 9 июля в Петербурге были задержаны шесть человек: Алла Войская и Иван Марков из проекта Altleft, Антон Черепов и Екатерина Назарова из «Марксистской тенденции», а также активисты Евгений Баланов и Сергей Димент.

