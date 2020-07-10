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10.07.2020 16:42
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Петербурженку, укравшую лето у детей, отправили в колонию. Из-за неё десятки школьников не отдохнули в «Артеке»

Петербурженка, лишившая родителей и их детей надежды на отдых у моря, ближайшие несколько лет сможет подумать над своим поступком в уединённой обстановке. Её вычислили, наказали лишением свободы и обязали вернуть деньги за потерянное лето.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 июля, Октябрьский райсуд признал виновной в мошенничестве Анну Аршинову, которая с конца мая по начало июля этого года за 30 тысяч рублей продавала поддельные путёвки в детский лагерь «Артек» в Крыму. Ей удалось обмануть десять человек, сумма ущерба, соответственно, составила 300 тысяч рублей.

Как уточняется на сайте Следственного комитета России, мошенница представлялась действующим сотрудником СК РФ и заверяла клиентов, что путёвки «льготные», то есть выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем. Обманутые петербуржцы обратились за помощью лично к Александру Бастрыкину.

Аршинова признала свою вину. Октябрьский райсуд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима и обязал вернуть деньги потерпевшим.

Впрочем, отдохнуть у моря в этом году не смогут дети почти со всей страны. Роспотребнадзор ввёл запрет на пребывание в детских лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Однако для Петербурга сделано исключение — можно ездить в Ленобласть. А в Крыму смогут отдохнуть дети из Севастополя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

pitmenspb
Заголовок не корректен. Роспотребнадзор РФ ввел ограничения по всей РФ, в частности дети из СПб могут отдыхать на территории СПб и ЛО этим летом. Артек находиться в Крыму - в нем могут отдыхать дети из Крыма и Севастополя.
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