Петербурженку, укравшую лето у детей, отправили в колонию. Из-за неё десятки школьников не отдохнули в «Артеке»

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 июля, Октябрьский райсуд признал виновной в мошенничестве Анну Аршинову, которая с конца мая по начало июля этого года за 30 тысяч рублей продавала поддельные путёвки в детский лагерь «Артек» в Крыму. Ей удалось обмануть десять человек, сумма ущерба, соответственно, составила 300 тысяч рублей.

Петербурженка, лишившая родителей и их детей надежды на отдых у моря, ближайшие несколько лет сможет подумать над своим поступком в уединённой обстановке. Её вычислили, наказали лишением свободы и обязали вернуть деньги за потерянное лето.

Как уточняется на сайте Следственного комитета России, мошенница представлялась действующим сотрудником СК РФ и заверяла клиентов, что путёвки «льготные», то есть выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем. Обманутые петербуржцы обратились за помощью лично к Александру Бастрыкину.



Аршинова признала свою вину. Октябрьский райсуд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима и обязал вернуть деньги потерпевшим.



Впрочем, отдохнуть у моря в этом году не смогут дети почти со всей страны. Роспотребнадзор ввёл запрет на пребывание в детских лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Однако для Петербурга сделано исключение — можно ездить в Ленобласть. А в Крыму смогут отдохнуть дети из Севастополя.

