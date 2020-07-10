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10.07.2020 15:53
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Пользователи айфонов сообщили о сбое Tinder, TikTok, Spotify. Десятки приложений могли рухнуть из-за Facebook

Пользователи iOS (на этой платформе работают айфоны) сообщили о сбое популярных приложений днём 10 июля. В частности, некорректно работают TikTok, Spotify, Pinterest, Viber и Tinder. Проблемы — по всему миру.

Как отмечает The Verge, хотя точную причину сбоев пока что выяснить не удалось, проблемы могут быть связаны с комплектом SDK Facebook. В мае аналогичная ситуация возникла именно из-за неполадок в этой системе и повлияла на десятки приложений. Она помогает пользователям интегрировать сервисы с социальной сетью Facebook и, например, заходить в учётную запись с его помощью. Сообщений о сложностях при работе в приложениях с платформы Android или через веб-версии пока что не поступало.

В Facebook заявили, что знают о неполадках и разбираются в причинах ошибок.

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Комментарии (1)

ТиМуР
Не знаю , что там с соц сетями... но даже новостные приложения и карты давали сбой ..видимо , разработчики активно работают над IOS 14. А может и не только в этом дело
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