Собянин не ждет второй волны коронавируса и готов дальше снимать ограничения в Москве

Власти не ожидают второй волны коронавируса в Москве. Об этом 10 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



При этом Собянин выразил уверенность в том, что уровень коллективного иммунитета москвичей к COVID-19 позволяет и дальше снимать введенные ранее ограничения.



«Мы уверенно движемся в сторону выхода из пандемии, хотя какие-то угрозы остаются», — подчеркнул мэр Москвы.



Напомним, несмотря на снижение прироста зараженных, столица сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю — 10 июля были зафиксированы еще 637 новых случаев. В Петербурге заболеваемость остается в последние дни примерно на одном уровне — сегодня сообщалось о выявлении еще 300 заразившихся.

