FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 15:47
5
Печать

Собянин не ждет второй волны коронавируса и готов дальше снимать ограничения в Москве

Власти не ожидают второй волны коронавируса в Москве. Об этом 10 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом Собянин выразил уверенность в том, что уровень коллективного иммунитета москвичей к COVID-19 позволяет и дальше снимать введенные ранее ограничения.

«Мы уверенно движемся в сторону выхода из пандемии, хотя какие-то угрозы остаются», — подчеркнул мэр Москвы.

Напомним, несмотря на снижение прироста зараженных, столица сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю — 10 июля были зафиксированы еще 637 новых случаев. В Петербурге заболеваемость остается в последние дни примерно на одном уровне — сегодня сообщалось о выявлении еще 300 заразившихся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

260551481
Естественно не ждет, он знает что она на пороге.
paha
Гы.
RemyMartin
Собянин не ждёт, только вот корона-вирус это совершенно не волнует.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний