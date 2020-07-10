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10.07.2020 15:42
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Нидерланды хотят подать иск к России из-за крушения «Боинга» над Донбассом

Власти Нидерландов объявили о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека по поводу падения MH17.

«Добиться справедливости в отношении 298 жертв крушения рейса MH17 — высший приоритет правительства. Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ, — мы приближаемся к этой цели», — сообщается 10 июля на сайте правительства Нидерландов.

Министр иностранных дел королевства Стеф Блок сообщил, что поставит в известность об иске и Совет Безопасности ООН. Власти Нидерландов также подчеркнули большое значение, которое придается продолжению встреч с Россией по поводу произошедшего в 2014 году.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

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Комментарии (19)

Fantanka.ru
Без наших денег похоже никто выжить не может, привыкли чтоб мы их содержали, вот и придумывают как из нас выжить копеечку.
Философ (не тролль)
Вся инфа по расследованию есть в инете.Нафига здесь пылить, троллей кормить?
Lazy
Кстати, еще и в этом может быть причина принятия новой конституции - по ней же вроде как можно на иностранные суды плевать с высокой колокольни.
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