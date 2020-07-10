Нидерланды хотят подать иск к России из-за крушения «Боинга» над Донбассом

Власти Нидерландов объявили о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека по поводу падения MH17.



«Добиться справедливости в отношении 298 жертв крушения рейса MH17 — высший приоритет правительства. Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ, — мы приближаемся к этой цели», — сообщается 10 июля на сайте правительства Нидерландов.

Министр иностранных дел королевства Стеф Блок сообщил, что поставит в известность об иске и Совет Безопасности ООН. Власти Нидерландов также подчеркнули большое значение, которое придается продолжению встреч с Россией по поводу произошедшего в 2014 году.