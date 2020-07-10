С воскресенья, 12 июля, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начнет дорожные работы на севере Петербурга. Ремонт почти на месяц ограничит движение транспорта.
Как сообщает 10 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 12 июля по 9 августа будут поэтапно ограничивать движение по Северному проспекту на участке от проспекта Энгельса до проспекта Культуры.
Ограничения:
- с 12 июля по 6 августа — на Северном проспекте от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, включая перекрестки и боковой проезд;
- 2 августа — на проспекте Художников от улицы Сикейроса до Северного проспекта.
Перекрытие движения по Северному проспекту в одном направлении:
- с 22 по 23 июля — от улицы Есенина до проспекта Энгельса;
- с 25 по 26 июля — от проспекта Энгельса до улицы Есенина;
- с 26 по 28 июля — от улицы Есенина до проспекта Художников;
- с 28 по 30 июля — от проспекта Художников до проспекта Культуры;
- с 31 июля до 2 августа — от проспекта Культуры до проспекта Художников с закрытием сквозного проезда по улице Сантьяго-де-Куба;
- с 3 по 5 августа — от проспекта Художников к улице Есенина.
Полное перекрытие движения:
- 24 июля — по Северному проспекту от проспекта Энгельса до улицы Есенина;
- 25 июля — на перекрестке Северного проспекта с улицей Есенина;
- 2 августа — на перекрестке Северного проспекта с проспектом Художников;
- с 5 по 7 августа — на перекрестке Северного проспекта и улицы Сантьяго-де-Куба;
- с 5 по 7 августа — по боковому проезду Северного проспекта от проспекта Культуры до проспекта Художников;
- с 7 по 9 августа — по боковому проезду Северного проспекта от проспекта Художников до проспекта Энгельса.