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10.07.2020 15:38
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Ремонт дороги до начала августа ограничит проезд по Северному проспекту

С воскресенья, 12 июля, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начнет дорожные работы на севере Петербурга. Ремонт почти на месяц ограничит движение транспорта.

Как сообщает 10 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 12 июля по 9 августа будут поэтапно ограничивать движение по Северному проспекту на участке от проспекта Энгельса до проспекта Культуры.

Ограничения:

  • с 12 июля по 6 августа — на Северном проспекте от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, включая перекрестки и боковой проезд;
  • 2 августа — на проспекте Художников от улицы Сикейроса до Северного проспекта.

Перекрытие движения по Северному проспекту в одном направлении:

  • с 22 по 23 июля — от улицы Есенина до проспекта Энгельса;
  • с 25 по 26 июля — от проспекта Энгельса до улицы Есенина;
  • с 26 по 28 июля — от улицы Есенина до проспекта Художников;
  • с 28 по 30 июля — от проспекта Художников до проспекта Культуры;
  • с 31 июля до 2 августа — от проспекта Культуры до проспекта Художников с закрытием сквозного проезда по улице Сантьяго-де-Куба;
  • с 3 по 5 августа — от проспекта Художников к улице Есенина.

Полное перекрытие движения:

  • 24 июля — по Северному проспекту от проспекта Энгельса до улицы Есенина;
  • 25 июля — на перекрестке Северного проспекта с улицей Есенина;
  • 2 августа — на перекрестке Северного проспекта с проспектом Художников;
  • с 5 по 7 августа — на перекрестке Северного проспекта и улицы Сантьяго-де-Куба;
  • с 5 по 7 августа — по боковому проезду Северного проспекта от проспекта Культуры до проспекта Художников;
  • с 7 по 9 августа — по боковому проезду Северного проспекта от проспекта Художников до проспекта Энгельса.
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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